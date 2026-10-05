Panini Comics annonce trois intégrales pour début 2027

Des grands classiques mis en avant

On continue les big news de Panini Comics avec, cette fois, un focus sur les intégrales. Pour ce début d'année début 2027, ils seront au nombre de trois.

Tout d'abord, en janvier, vous aurez le premier tome de Marvel what if ? soit l'intégrale 1977-1978. Au sommaire : du Spider-Man, du Hulk, les Avengers, les Fantastic Four, Daredevil ou encore Thor.

Toujours en janvier, Panini Comics proposera également Marvel Fanfare tome 1 soit l'intégrale 1982-1984 avec des auteurs et artistes tels que Chris Claremont, Roger Stern, Ralph Maccio, Michael Golden, Paul Smith ou encore George Perez.

Enfin, en février, nous aurons également droit à Not Brand Echh Les parodies Marvel tome 1 qui reprend les années 1967-1969. Nous y retrouverons Roy Thomas, Stan Lee ou encore Jack Kirby