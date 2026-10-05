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Panini Comics

Godzilla : Infinity Roar et Alien Vs Captain America seront proposés par Panini Comics début 2027

Par Adrien L. Source: Panini Comics 05/10/2026 16:43 0
Il y aura de la bébête sur les étagères

Début 2027, Panini Comics te donnera également rendez-vous avec des bébêtes. Une grosse et une plus petite. Pour la grosse, c'est l'incontournable Godzilla qui sera présent via la série Godzilla : Infinity Roar, deuxième volet de la trilogie de Duggan et Garron (pour les intéresssés, vous trouverez toutes les infos nécessaires à ce sujet ici).

Pour ce qui est des autres monstres, ils sont plus petits Godzilla mais tout aussi connus puisqu'il s'agit des aliens. En effet, en janvier, les créatures de Ridley Scott rencontreront Captain America grâce à la série Alien Vs Captain America de Frank Tieri et Stefano Raffaele

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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