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Batman

Clayface devrait démarrer aux alentours de 28 millions de dollars aux Etats-Unis

Par Adrien L. Source: CBM 05/10/2026 15:41 0
Place aux premières estimations !

Clayface sortira dans un petit peu plus de deux semaines maintenant. On ne doute pas que la team Warner Bros / DC Comics a encore quelques éléments promotionnels sous le coude afin de nous faire patienter mais, en attendant, c'est avec les premiers chiffres du film que les fans peuvent prendre leur mal en patience. 

Ainsi, selon les premières estimations, le film devrait réaliser un démarrage allant entre 23 et 33 millions de dollars au box-office américain. Des chiffres plutôt bas mais qui sont, en réalité, pas si mauvais si l'on part du principe que le long-métrage est un film d'horreur R-Rated et, surtout, que son budget n'est que de 40 millions de dollars.

Un budget qui sous-entend également que le film n'aurait besoin "que" de 80-100 millions de dollars au total pour être placé dans la catégorie des films rentables.

Bien sûr, il ne s'agit que des premières estimations. Les chiffres peuvent encore évoluer. Il est également tout-à-fait possible que les analystes aient mal jaugé l'attractivité du film.

Clayface sortira le 23 octobre 2026.

Pour aller plus loin :

 

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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