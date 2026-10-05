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Panini Comics

Panini Comics annonce (déjà) Amazing Spider-Man #1000

Par Adrien L. Source: Panini Comics 05/10/2026 15:38 0
Du côté de Marvel Prestige

The Amazing Spider-Man #1000 vient tout juste de sortir aux Etats-Unis mais Panini Comics est déjà prêt à le proposer pour le public français. Ansi, il sera disponible via le mensuel Marvel First : Spider-Man, mais nous savons également qu'il sera proposé dans une édition Marvel Prestige avec une quarantaine de pages de bonus allant des variant covers aux interviews (Tom Holland et le réalisateur Destin Daniel Cretton).

Il sera proposé en février 2027. Aucun tarif n'a été avancé pour le moment.

Pour les intéressés, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur ce numéro ainsi que notre avis ci-dessous :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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