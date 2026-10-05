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Panini Comics

Panini Comics proposera trois titres de Jason Aaron début 2027

Par Adrien L. Source: Panini Comics 05/10/2026 15:35 0
Du Hulk et du Punisher

Plusieurs titres signés Jason Aaron seront proposés par Panini Comics début 2027. Le premier sera son run sur la série Incredible Hulk qui sera regroupé en un seul Deluxe de 376 pages. Il est accompagné au dessin par Marc Silvestri, Whilce Portaco et Jefte Palo.

Toujours en Deluxe, l'éditeur proposera également Punisher : le roi des tueurs. Cette fois, il est accompagné au dessin par Jesus Saiz et Paul Azaceta.

Toujours du côté d'Aaron, nous vous rappelons qu'un omnibus a d'ores et déjà été annoncé.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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