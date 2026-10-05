Scott Snyder réalise une variant cover pour Absolute Batman #25

Le Joker version Absolute version Scott Snyder

La folie des variant covers, cela continue. Et ce n'est pas Scott Snyder qui va nous contredire dans le sens où DC Comics a passé un nouveau cap avec la série qu'il chapeaute : Absolute Batman. En effet, rien que pour Absolute Batman #19, l'éditeur a poussé le vice jusqu'à proposer 23 covers principales. A ce sujet, Snyder a d'ailleurs précisé que c'était le numéro qui "comptais le plus grand nombre de couvertures variantes exclusives aux détaillants". Plus incroyable encore, DC Comics propose tout simplement plus de covers exclusives aux détaillants pour Absolute Batman que... de titres...

Et aujourd'hui, il y a encore un moment historique dans le petit monde des variant covers puisque, pour la première fois, Scott Snyder a réalisé une variant cover pour Absolute Batman #25 (secondé par Jock pour l'encrage et la colorisation cela dit). Les voici :

Pour ce qui est de la raison de cette réalisation, elle est inconnue. Petit kiff de Snyder ? Demande de DC Comics ? Rupture de stock de dessinateur ?