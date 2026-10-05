[Preview] Beneath the Trees Where Nobody Sees: Halloween Special #1

Samantha Strong a quitté Woodbrook, mais sa légende n'a fait que grandir.

La preview de Beneath the Trees Where Nobody Sees: Halloween Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par de plusieurs auteurs et artistes. La cover principale est de Patrick Horvath, le créateur de l'univers, tandis que les variantes sont de Momoko, J. Gonzo ou encore Francavilla. Edité par IDW, il sortira le 7 octobre 2026 pour 7.99$.

Patrick Horvath s'associe à James Tynion IV (*Something is Killing the Children*), Tony Fleecs (*Stray Cats*), Che Grayson (*Absolute Catwoman*), Dave Wachter (*Uncanny Valley*), Jared Cullum (*Usagi Yojimbo: Kaito 84'*), Tyler Boss (*What's the Furthest Place From Here*) et Matt Emmons (*The Council of Frogs*) pour un récit complet inédit se déroulant dans l'univers de *Beneath the Trees Where Nobody Sees* ! Des années ont passé depuis que Samantha Strong a quitté Woodbrook, mais sa légende n'a fait que grandir. Maintenant que le secret a été éventé, on lui attribue un nombre croissant de meurtres atroces. Certains sont bien son œuvre... d'autres relèvent du simple folklore... mais tous constituent des histoires absolument captivantes mettant en scène la tueuse en série la plus adorable qui soit. Rassemblez-vous autour du feu de camp le soir d'Halloween en compagnie de certains des meilleurs créateurs actuels et écoutez les habitants de Woodbrook révéler les méfaits les plus terrifiants de Samantha Strong.

Vous ne savez pas quoi vous procurer ce mois-ci ? Voici quelques conseils :