Daredevil de Stéphanie Phillips et Lee Garbett arrivera en février 2027 chez Panini Comics

Accompagné par deux autres titres

On continue les Big News de Panini Comics qui, hier, s'est focalisé sur l'Homme sans peur : Daredevil. Si trois titres ont été annoncés, le plus gros morceau reste sans aucune doute l'arrivée de la très attendue série Daredevil de Stéphanie Phillips et Lee Garbett en février 2027.

On peut enterrer les corps, mais jamais les fantômes ! Hell's Kitchen regorge de secrets, mais aucun ne reste enfoui bien longtemps ! Un nouveau super-vilain redoutable, OMEN (traduisible par présage ou augure), a pris pour cible Matt Murdock, et c'est son alter ego, Daredevil, qui encaissera les coups ! Mais attention ! Ce mystérieux nouveau personnage qui a rejoint la partie n'est pas celui qu'il prétend être. Un secret que Daredevil devra vite découvrir, alors qu'il tente de s'adapter à une vie et un statu quo que nous n'avons jamais vu jusque-là ! Fans de Marvel, préparez-vous, une ère nouvelle et sans précédent pour Daredevil commence ici !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ci-dessous :

A côté de cette grosse annonce, deux autres titres Daredevil ont également été révélés. Les deux sortiront du côté de la collection de poche de l'éditeur. Et autant dire qu'il s'agit de deux grands classiques puisque nous parlons de Daredevil: L'homme sans peur de Frank Miller et John Romita Jr et de Daredevil tome 1 par Brian Michael Bendis, David Mack et Alex Maleev, prévus respectivement pour février et janvier.