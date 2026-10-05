[Preview] The Demon #1

James Harren propulse le démon Etrigan vers de nouveaux sommets !

La preview de The Demon #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par James Harren. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 7 octobre pour 4.99$.

L'auteur et artiste de génie James Harren propulse le démon Etrigan vers de nouveaux sommets ! Le monde est envahi par une obscurité invisible à l'œil nu. Des bêtes venues de l'Enfer se repaissent de l'âme de l'humanité. Voici Jason Blood. Un homme qui a trop vécu. Témoin de siècles de victoires infernales. Un errant à l'esprit brisé et à l'âme scindée. En suivant ce visage muet — celui d'un magicien égaré torturé par une voix venue des Enfers — Jason Blood parviendra-t-il à protéger notre monde et à sauver sa propre âme ? Le démon Etrigan resurgira-t-il ? James Harren, auteur et artiste vedette, signe une épopée inédite mettant en scène le plus puissant de tous les démons !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :