Clayface n'est pas un film de Mike Flanagan

Il n'a fait qu'écrire une première version du scénario

Le film Clayface arrive bientôt en salle, et le réalisateur Mike Flanagan a mis les choses au clair : ce n'est pas son film. Rappelez-vous, à l'origine, c'est Flanagan qui était à la barre, et on parlait même d'un projet de coeur. Le film avait plus de lien avec le Batman de Matt Reeves qu'avec le DCU. Les deux réalisateurs ont travaillé ensemble pour lancer le film.

Puis sont arrivés James Gunn et Peter Safran, et le studio a décidé de continuer sans Flanagan, alors qu'il s'occupait de la série TV Carrie. Le scénariste Hossein Amini a alors repris le scénario, et la réalisation a été confié à James Watkins. Flanagan a clarifié les choses au site CBM, expliquant tout simplement que ce n'était pas son film, il a juste produit un scénario. Voilà ce qu'il dit :

[Carrie] était différent, parce que Clayface n'avait jamais été adapté auparavant, à l'exception de la série animée et de pas mal de travaux en animation, mais il n'avait jamais eu droit à un long métrage, et certainement jamais en tant que personnage central. Donc pour moi, Clayface représentait un territoire totalement vierge. On était les premiers à s'y aventurer et à s'y attaquer vraiment. Ceci dit, Clayface, vous savez, ce n'est vraiment pas mon film. C'est le film de James Watkins. J'ai écrit un scénario que j'adorais, je l'ai rendu, et c'est tout... je ne l'ai même pas encore vu. Je suis impatient de le voir et de découvrir ce que James en a fait. Mais c'est son film, à lui, et je suis vraiment impatient de voir ce qu'il a créé.

Dommage que Mike Flanagan n'est pas été impliqué dans le résultat final, mais on se consolera en revoyant The Haunting !