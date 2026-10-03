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Petit point sur Lanterns épisode 7

Par The_Crusader 03/10/2026 12:28 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Avant le huitième et dernier épisode, ce septième épisode appelé "The Jordan Boys' Legacy" nous offre une petite parenthèse centrée autour de Hal et du fameux héritage des garçons Jordan (et du du style d'écriture de Tom King). Un épisode qui nous offre un aperçu du cosmos chez DC et laisse les ultimes questionnements de l'histoire encore en suspens...

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives Twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
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The_Crusader

Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

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