Petit point sur Lanterns épisode 7

Qu'en avons-nous pensé ?

Avant le huitième et dernier épisode, ce septième épisode appelé "The Jordan Boys' Legacy" nous offre une petite parenthèse centrée autour de Hal et du fameux héritage des garçons Jordan (et du du style d'écriture de Tom King). Un épisode qui nous offre un aperçu du cosmos chez DC et laisse les ultimes questionnements de l'histoire encore en suspens...

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