The Amazing Spider-Man #1000 : présentation et avis

On vous dit tout !

On y est. The Amazing Spider-Man #1000. Le plus grand numéro de l'histoire de The Amazing Spider-Man (tout du moins selon Marvel). Alors qu'en est-il vraiment ? Moment historique... ou pétard mouillé ? Eh bien... un peu des deux. Tout dépendra des décisions que prendra Marvel les prochains mois.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

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