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The Amazing Spider-Man #1000 : présentation et avis

Par Jeff 03/10/2026 09:32 0
On vous dit tout !

On y est. The Amazing Spider-Man #1000. Le plus grand numéro de l'histoire de The Amazing Spider-Man (tout du moins selon Marvel). Alors qu'en est-il vraiment ? Moment historique... ou pétard mouillé ? Eh bien... un peu des deux. Tout dépendra des décisions que prendra Marvel les prochains mois.

 

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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