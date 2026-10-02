L'avenir de Scarlet Witch est connu

Rendez-vous l'an prochain

Si vous êtes à jour dans vos lectures US, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que Scarlet Witch est passée par la case Sorcière Suprême dernièrement (une place rendue vacante suite à la défaite de Doom lors de l'event One World Doom, place qu'il avait lui-même obtenu de Stephen Strange à la fin de l'event Blood Hunt). Et pour l'occasion, Marvel en a fait une série : Sorcerer Supreme par Steve Orlando et Bernard Chang. Sauf que voilà, le dixième numéro de la série est sorti ce mercredi. Et comme tant d'autres séries Marvel, il n'y aura pas de onzième numéro. Et si, parfois, le fan est dans le flou, cette fois, l'avenir est assez clair.

Ainsi, Marvel a d'ores et déjà annoncé que le personnage ferait son retour en 2027... mais sans Steve Orlando. En effet, le scénariste en a profité pour faire ses adieux à Wanda Maximoff. Il y aura donc une nouvelle équipe créative qui sera mise en place pour nous raconter la suite de ses aventures.