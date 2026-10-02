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Spider-Man

Vers un retour de Spider-Man: Brand New Day au cinéma ?

Par Adrien L. Source: Deadline 02/10/2026 14:26 0
On dirait bien

L'information nous vient de Deadline. Selon ces derniers, Sony Pictures devrait proposer une nouvelle sortie de Spider-Man: Brand New Day. L'intérêt ? Ajouter quelques scènes supplémentaires. Ainsi, il y aurait, notamment, les scènes coupées avec Rosario Dawson en Claire Temple. Toujours selon Deadline, il n'y aurait pas que cela et que "d'autres surprises seraient à prévoir". 

Quant à ceux qui se demandent qui s'amuseraient à aller voir un film une deuxième fois pour si peu, je vous invite à consulter l'article que nous avons rédigé il n'y a pas une semaine.

Pour rappel, le film de Sony est toujours disponible dans les salles obscures.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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