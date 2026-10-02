Vers un retour de Spider-Man: Brand New Day au cinéma ?

On dirait bien

L'information nous vient de Deadline. Selon ces derniers, Sony Pictures devrait proposer une nouvelle sortie de Spider-Man: Brand New Day. L'intérêt ? Ajouter quelques scènes supplémentaires. Ainsi, il y aurait, notamment, les scènes coupées avec Rosario Dawson en Claire Temple. Toujours selon Deadline, il n'y aurait pas que cela et que "d'autres surprises seraient à prévoir".

Quant à ceux qui se demandent qui s'amuseraient à aller voir un film une deuxième fois pour si peu, je vous invite à consulter l'article que nous avons rédigé il n'y a pas une semaine.

Pour rappel, le film de Sony est toujours disponible dans les salles obscures.