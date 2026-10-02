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Green Lantern

Les premiers signes d'une saison 2 pour Lanterns ?

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 02/10/2026 14:24 0
On dirait bien !

Le final de la première saison, c'est dimanche. Mais la première saison a beau ne pas être encore tout-à-fait terminée que tous les regards se tournent déjà vers une saison 2. Et s'il n'y a rien d'officiel, pour le moment, vous noterez que certains signes semblent indiquer que l'épisode 1x08 ne sera pas le dernier.

Tout d'abord, il y a les scénaristes. Ces derniers sont déjà en train de travailler à l'élaboration d'une saison 2 mais, surtout, il y a James Gunn. 

Le co-président de DC Studios a déclaré qu'il avait vu 500 fois Lanterns et qu'il avait hâte de voir l'épisde final. Là où cela devient intéressant, c'est qu'un fan a répliqué "le final de SAISON, n'est-ce pas ?". Ce à quoi Gunn a répondu "Le final de saison, tout-à-fait". 

Pour ceux qui n'auraient pas lu entre les lignes, le message du fan demandait d'une manière détournée s'il s'agissait d'une fin de saison ou d'une fin de série. Et comme vous l'aurez maintenant compris, le co-président a confirmé que c'était bien un final de saison.

Bien sûr, à ce stade il est encore difficile de parler d'officialisation mais bon, on se raccroche à ce que l'on peut, pas vrai ?

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Lanterns

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Créé par : Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King
Année : 2026

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