Panini Comics dévoile les titres Spider-Man du début d'année

De l'inédit et du plus ancien

On continue les Big News de Panini Comics avec Spider-Man. L'éditeur a annoncé hier l'arrivée de quatre nouveaux titres autour de l'Araignée.

Le premier est la mini-série Spider-Man: Spider-Versity de Jordan Morris, Pere et Rafael Perez. Il rejoindra la collection 100% de l'éditeur. Il est prévu pour janvier 2027.

Miles Morales, Spider-Gwen, Silk, Araña, Spider-Boy et Spider-Girl ont un point commun : ils ne sont pas prêts. D'après Norman Osborn, l'ancien Spider-Man. Alors, avec Spider-Woman, ils vont les entraîner à affronter la prochaine menace, à la manière du Bouffon Vert. Car cette menace pourrait bien être le Bouffon Vert lui-même !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Le deuxième est intitulé Superior Foes of Spider-Man : Le coup du siècle. Il rejoindra la collection Marvel Deluxe en février 2027. L'équipe créative est composée de Nick Spencer, Steve Lieber et Rich Ellis. Dans ce beau bébé de 376 pages, nous suivrons le groupe de Boomerang lorsque Peter est remplacé par le Docteur Octopus.

Pour ce qui est des deux derniers ouvrages, il s'agit d'anciens récits qui rejoignent la collection de poche de l'éditeur. Le premier est Spider-Man : l'autre qui vient compléter le run de J.M. Straczynski et le second Ultimate Spider-Man : La mort de Spider-Man. Concernant ce dernier, il s'agit du premier tome d'une trilogie. Vous trouverez les équipes créatives ci-dessous.

Alors ? Lequel de ces ouvrages vous tente le plus ?