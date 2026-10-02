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Urban Comics annonce Batman Arcadia de Gabriel Hardman pour le mois de février

Par Adrien L. Source: Urban Comics 02/10/2026 10:46 0
Une aventure qui pourrait bien leur coûter la vie à trois héros solitaires

Urban Comics continue de dévoiler les titres qui débarqueront début 2027. Hier, c'est Batman Arcadia que l'éditeur a annoncé. Il s'agit d'un récit du DC Black Label écrit et dessiné par Gabriel Hardman. Il contiendra les titres US Batman/Green Arrow/The Question Arcadia #1 à #4.

Voici le synopsis :

La Question enquête sur un réseau de traite d'êtres humains dans l'Arctique glacial. Green Arrow, évincé de la direction de sa propre entreprise, doit quant à lui remettre de l'ordre dans sa vie qui s'effondre... mais quel est le rôle de Queen Industries dans le mystérieux projet Arcadia ? Tandis que les deux héros s'allient, un obstacle se dresse sur le chemin de leur enquête : Batman. Pour faire la lumière sur cette sombre affaire, les trois héros solitaires devront s'aventurer sur un terrain dangereux qui pourrait bien leur coûter la vie... et celle de l'humanité toute entière.

Sortie prévue le 5 février 2027 pour 18.50€.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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