[Sorties Comics] Vendredi 02 octobre

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Les sorties du jour

DC & Marvel Present : Superman and Spider-Man (1981) (1 note) - Urban Comics 02/10/2026 -- Urban Comics Le Docteur Fatalis cherche depuis longtemps à dominer le monde, et avec l'aide de Parasite, le Projet Omega pourrait bien lui livrer la Terre sur un plateau ! Superman et Spider-Man, à nouveau réunis, parviendront-ils à déjouer le plan du Seigneur de Latvérie avant que la planète n'en paie le prix ? Une chose est sûre, pas sans l'aide de Wonder Woman et de l'Incroyable Hulk ! Contenu vo : DC AND MARVEL PRESENT: SUPERMAN AND SPIDER-MAN (MARVEL TREASURY EDITION #28) 15 €

Poison Ivy Infinite Tome 7 (Pas de note) - Urban Comics 02/10/2026 -- Urban Comics Ivy n'a de cesse de lutter pour protéger la nature, mais elle était loin d'imaginer que la pire trahison viendrait de son alliée la plus proche, Janet des RH ! Il est grand temps pour les les deux femmes de régler leur compte, mais alors que Poison Ivy doit s'adapter à son nouveau rôle d'héroïne populaire malgré elle, elle devra choisir qui elle veut vraiment devenir : l'activiste engagée et passionnée qu'elle s'imagine être, ou la dictatrice sectaire et vénéneuse que d'autres voient en elle ? Et si c'était en plein coeur d'une jungle de béton, Gotham City, que se terrait la réponse ? Contenu vo : Poison Ivy #38-41 + Poison Ivy 2025 Annual #1 18.5 €

Superman / Spider-Man Intégrale (2 notes) - Urban Comics 02/10/2026 -- Urban Comics Après le crossover explosif entre Batman et Deadpool, découvrez la rencontre toute aussi étonnante entre Superman et Spider-Man ! Entre Manhattan et Metropolis, retrouvez des duos inédits : Superboy et Spider-Man 2099, Lex Luthor et Norman Osborn, Miles Morales et Superman ou encore l'invasion de Metropolis par des hordes de symbiotes ! Le tout, avec des équipes créatives réunissant certains des plus grands talents de l'industrie ! Plus de 20 ans après leur dernier crossover, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Un événement dans le monde des comics ! Plus de 20 ans après leur dernière rencontre, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Contenu vo : Marvel / DC: Spider-Man / Superman #1 + DC / Marvel: Superman / Spider-Man #1 22.5 €