L'event Queen in Black arrive en France en février

Un format périodique

Les Big News de Panini sont en cours, et annoncent les sorties de l'éditeur pour les mois de janvier et février. Et si vous attendiez de savoir quand vous pourriez lire l'évènement Queen in Black en France, sachez que ce sera pour février 2027. Du moins pour le premier tome.

Ce sera une publication à la X-Men, et dans la lignée de Venom War, avec une version souple et une version cartonnée. Il y aura en tout trois tomes. Pour en savoir plus sur cet event, vous pouvez consulter notre récap de l'event qui en donne les principales informations.

Voici le contenu prévu pour les trois tomes :