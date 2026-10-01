Un premier crossover pour DC GO!

La gamme se développe

Aujourd'hui devrait arriver sur internet le premier crossover de la ligne DC GO! de DC Comics. Pour rappel, il s'agit de webcomics pensés pour la lecture sur téléphone, et disponibles gratuitement sur DC Universe Infinite. L'évènement commencera dans Runway to Ruin Alpha et se terminera à la fin du mois avec Runway to Ruin Omega. Le scénario est de Patrick R. Young et les dessins d'Andrew Drilon.

Voici le synopsis :

Dans Runway to Ruin de DC, les personnages de l'univers DC GO! se retrouvent entraînés dans un défilé de mode intergalactique, où un mystérieux nouveau méchant transforme leurs souvenirs les plus embarrassants en véritables armes. Pour arrêter cette puissante nouvelle menace connue sous le nom de King Cringe, Harley Quinn, Nightwing, Jon Kent, Billy Batson et bien d'autres encore vont devoir affronter les moments qu'ils préféreraient oublier, avant de tout perdre.

Les cinq séries originales de DC GO! sont impliquées, c'est-à-dire :

Nothing Butt Nightwing , de Patrick R. Young, Moy R. Marco

, de Patrick R. Young, Moy R. Marco Harley Quinn in Paradise , de CRC Payne, Siobhan Chiffon, Cathy Le

, de CRC Payne, Siobhan Chiffon, Cathy Le Warriors and a Wee Wonder , de Stephanie Williams, Jane Pica, Emily Pearson et Dominic Bustamante

, de Stephanie Williams, Jane Pica, Emily Pearson et Dominic Bustamante Jon Kent: This Internship Is My Kryptonite , de Sam Camp, Daimon Hampton, Seraji

, de Sam Camp, Daimon Hampton, Seraji The Magical Mysteries of Shazam!, de Steve Orlando, Giopota

A la suite de cet évènement, trois nouvelles séries seront créées :

Supergirl: Accidental Chef , où Kara Zor-El part à la recherche d'elle-même et découvre le pouvoir apaisant de la cuisine en tant qu'apprentie à bord d'un food truck flottant

, où Kara Zor-El part à la recherche d'elle-même et découvre le pouvoir apaisant de la cuisine en tant qu'apprentie à bord d'un food truck flottant Green Lanterns: Bad Boys for Light , où Hal Jordan et John Stewart découvrent que certaines des affaires non résolues les plus glaciales de l'univers pourraient bien être liées entre elles

, où Hal Jordan et John Stewart découvrent que certaines des affaires non résolues les plus glaciales de l'univers pourraient bien être liées entre elles Finding My GCPD Dad a Girlfriend, où Barbara Gordon prend sur elle d'aider son père, éternellement célibataire, à trouver l'amour

Il y aura aussi des suites indirectes de deux séries qui reviennent sous un autre nom :

Poison Ivy in Briarwood , par la scénariste CRC Payne et l'illustratrice Bailie Rosenlund, qui poursuit l'histoire entamée dans Harley Quinn in Paradise

, par la scénariste CRC Payne et l'illustratrice Bailie Rosenlund, qui poursuit l'histoire entamée dans Harley Quinn in Paradise Warriors and a 'Tween Wonder, par la scénariste Stephanie Williams et l'illustrateur Dominic Bustamante, qui poursuit les aventures de Diana de Themyscira à la suite de Warriors and a Wee Wonder

Et enfin, tout ça sera accompagné de nouveaux numéros pour les trois autres séries :

Jon Kent: This Internship Is My Kryptonite

The Magical Mysteries of Shazam!

Nothing Butt Nightwing

Tout ça arrivera donc en novembre. Pour rappel, les séries originales DC GO! comptent chacune 26 épisodes par saison, publiés selon un rythme hebdomadaire ou bimensuel. Et dès la semaine prochaine, les premiers recueils imprimés seront publiés : Nothing Butt Nightwing Vol. 1, Harley Quinn in Paradise Vol. 1, et Renaissance of Raven. Une collection qui semble donc bien fonctionner, malgré un genre assez différent de l'univers DC classique.