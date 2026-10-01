DC tease la prochaine série de Joshua Williamson et Bruno Redondo

Réponse à la NYCC a priori

Il y a d'abord eu une image nous montrant la Justice League, et le texte "J'espère que tu sais que tu es toujours le bienvenue ici. Il n'est pas nécessaire que ce soit la fin du monde." Plus intéressant, l'équipe créative annoncée est composée du scénariste Joshua Williamson et du dessinateur Bruno Redondo.

Puis la deuxième image montre Batman et Jim Gordon, avec le texte "Impliquer la Justice League est un risque." Les dessins sont clairement de Redondo. Alors que se passe-t-il ? Bleeding Cool y est allé de sa petite théorie, en se basant sur Official New History Of The DC Universe de Mark Waid.

En effet, la composition de la Justice League que l'on voit correspond à celle de Year One, mais on peut voir que Batman est en retrait, voire s'en va. Dans l'Histoire de DC par Waid, Batman quitte la Justice League pour en former une équipe alternative : les Outsiders. D'où la conclusion qu'il s'agirait d'une série Batman And The Outsiders.

La réponse nous sera probablement donnée lors de la Comic-Con de New York, notamment lors du panel DC le 8 octobre. Nous aurons peut-être d'autres teasers d'ici là !