Une série TV sur la Saga du Clone de Spider-Man

En développement chez Amazon Prime

Malgré l'annulation de Spider-Noir, Amazon développerait une série TV basé sur la Saga du Clone, située donc dans l'univers de Spider-Man. Elle est écrit par Kelvin Yu, le créateur d'American Born Chinese, tournerait autour des clones de Peter Parker, c'est-à-dire Ben Reilly et Kaine Parker. L'adaptation devrait être assez libre, puisqu'il y a peu de chance d'y voir Tom Holland.

Dans Spider-Noir, le héros est Peter Parker dans le comics, mais il est Ben Reilly dans la série TV. Dans cette nouvelle série TV, des informations contradictoires circulent. Certains prétendent que la série suivrait Ben et Kaine qui doivent gérer leur nouvelle identité de clones, tout en affrontant d'autres clones (un autre clone, dans les comics, devient le méchant Spidercide). D'autres affirment que la série pourrait modifier les origines de Ben et Kaine en tant que clones, et qu'ils pourraient endosser de toutes nouvelles identités.

L'idée pourrait être donc de proposer une série avec des Spider-Men, mais aucun Peter Parker. Bref, tout ça reste encore très flou, mais Prime serait sur le point de valider la série. Dans ce cas, nous en saurons prochainement plus.