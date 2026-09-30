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Daredevil

Deborah Ann Woll et Vincent D'Onofrio s'expriment sur l'annulation de Daredevil: Born Again

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 30/09/2026 13:30 0
C'est l'heure des adieux

Il y a quelques jours, la team Marvel / Disney+ a pris la décision de ne pas reconduire la série Daredevil: Born Again pour une saison 4. Autrement dit, la saison 3 sera la dernière. Et si les raisons semblent nombreuses, la principale semble être les audiences. Cette annonce a suscité, bien évidemment, de nombreuses réactions y compris du côté du staff. Dans le lot, nous pouvons y trouver les réactions de Deborah Ann Woll et de Vincent D'Onofrio qui incarnaient, respectivement, Karen Page et Wilson Fisk.

Voici ce qu'ils ont déclaré :

Deborah :

:( Profitez bien de cette saison, les gars ! Nous avons travaillé vraiment très dur dessus. Merci à tous <3 <3.

Vincent :

Nous avons pris énormément de plaisir à vous proposer Daredevil: Born Again. Vous nous êtes restés fidèles, et j'aime à penser que nous vous sommes restés fidèles aussi. La saison finale, la troisième, arrive l'année prochaine avec du très lourd. Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus. J'adore le personnage de Fisk. Je l'aimerai toujours. Je pars vers de nouveaux horizons. En attendant... la saison 3 arrive !

Pour le reste, il n'y a plus qu'à espérer que nous reverrons les personnages via d'autres projets Marvel.

Pour aller plus loin :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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