Meilleures ventes comics BDfugue semaine 39

Cette semaine, trois Urban Comics, un Delcourt et un Astrolabe

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, trois Urban Comics, un Delcourt et un Astrolabe.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Le dernier pilote (Pas de note) - Astrolabe 25/09/2026 -- Astrolabe Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, Clutch est une relique vivante. Dernier pilote capable de conduire une voiture thermique, il est aussi le seul à pouvoir échapper aux systèmes de surveillance. Un talent qui attire l'attention de Kowalski, baron du crime local. Celui-ci lui propose un marché : une ultime course en échange du coeur qui pourrait sauver sa petite fille Cuda d'une mort précoce. 25 €

#2 Absolute Batman Tome 3 (4 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1 20.5 €

#3 Absolute Martian Manhunter Tome 2 (1 note) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante... Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #7-12 18.5 €

#4 Batman Silence 2 intégrale (2 notes) - Urban Comics 18/09/2026 -- Urban Comics Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout... BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris. Contenu vo : Batman #158-163 20.5 €