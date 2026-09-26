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Absolute Martian Manhunter, notre avis sur le deuxième arc

Par The_Crusader 26/09/2026 14:31 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Despair-the-Zero remplace le Martien pris au piège par l'Oncle Sam dans la tête de John Jones. Ce dernier est alors entrainé dans une spiral de désespoir et de dépression, isolé de sa femme et de son films. Pourra-t-il récupérer son Martien avant que malheur n'arrive à sa famille et à lui-même. Un titre toujours aussi inventif et créatif qui se solidifie comme mon coup de cœur de ces dernières années !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

The_Crusader

Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

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