Absolute Martian Manhunter, notre avis sur le deuxième arc

Qu'en avons-nous pensé ?

Despair-the-Zero remplace le Martien pris au piège par l'Oncle Sam dans la tête de John Jones. Ce dernier est alors entrainé dans une spiral de désespoir et de dépression, isolé de sa femme et de son films. Pourra-t-il récupérer son Martien avant que malheur n'arrive à sa famille et à lui-même. Un titre toujours aussi inventif et créatif qui se solidifie comme mon coup de cœur de ces dernières années !

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