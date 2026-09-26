Aperçu de 3 planches d'Avengers #2

Avec Marco Checchetto au dessin

Parmi les sorties prévues en décembre chez Marvel se trouve Avengers #2. Il s'agit de la nouvelle série lancée après Armageddon, avec Chip Zdarsky au scénario et Marco Checchetto au dessin. Pour rappel, voici le synopsis du premier numéro qui sortira en novembre :

Suite à Armageddon, le monde a tourné le dos aux Héros les Plus Puissants de la Terre - mais il pourrait bien avoir plus que jamais besoin d'eux, alors que le diable en personne vient réclamer son dû ! Lorsqu'une invasion démoniaque s'abat sur la Terre, Captain Marvel, Spider-Man, Daredevil, Wolverine, Luke Cage et David Colton, alias Miracleman, se rassemblent pour sauver un monde qui ne leur fait plus confiance. Mais l'imprévisible David Colton pourrait bien ne pas être digne de confiance avec ses nouveaux pouvoirs dignes d'un dieu. Et quand des dieux crient à la guerre... le monde pourrait bien en payer le prix.

Et celui de ce numéro 2, prévu pour décembre, :

LE PLUS GRAND LANCEMENT DE L'ANNÉE SE POURSUIT ! Spider-Man doit agir vite, alors que son passé remet une fois de plus Tante May en danger ! Des démons envahissent New York, et les Avengers doivent les vaincre ! Quels sont les objectifs ultimes de Méphisto ? Et qui est cette mystérieuse jeune femme au livre prophétique ? Seul l'Adjudicateur le sait ! Chip Zdarsky et Marco Checchetto vous proposent une nouvelle direction passionnante pour les Héros les Plus Puissants de la Terre, avec des rebondissements à foison !

Et enfin, vous trouverez l'aperçu en noir et blanc des pages intérieures, dégoté par le site Bleeding Cool, et les trois couvertures d'Avengers #2 :

Méphisto ? Spider-Man ? Tante May ? Mmmh, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?