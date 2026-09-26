46 couvertures pour Absolute Batman #25

Et ce n'est pas fini !

Le site Bleeding Cool s'est amusé à recenser les couvertures alternatives prévues pour le 25ème numéro d'Absolute Batman. Leur compte est arrivé à 46, mais il devrait y en avoir plus. Ce sont des retailer exclusive covers, soit des couvertures exclusives à certains distributeurs. Nous avons aussi ça en France, avec des couvertures Pulp's, Excalibur ou du collectif Comic Shops Assemble. Bref, Vous trouverez une partie de ces couvertures ci-dessous, par des auteurs aussi variés que J Scott Campbell, Ian Bertram, Dave Johnson, Marco Mastrazzo, Mark Texeira, Artgerm, Mark Brooks, Sean Galloway, Travis Mercer, Sanford Greene, Stephen Segovia, etc. Absolute Batman #25 sortira le 28 octobre.

Mark Brooks / Dave Johnson

Ian Bertram / Sean Galloway

Martin Simmonds

Ryan Benjamin

Carla Cohen

Travis Mercer

J. Scott Campbell

Mark Texeira

Stanley 'Artgerm' Lau

Sanford Greene

Stephen Segovia

Marco Mastrazzo

Maria the Wolf & Mike Spicer

Celles qui manquent sont notamment des couvertures de Tyler Kirkham, Tony Daniel, Don Aguillo et Eric Canet. En bonus, voilà une couverture rejetée (trop osé, trop violent a priori) de Dexter Soy, qu'on ne verra donc jamais en comic shop :

Et en voici d'autres, en vrac :