46 couvertures pour Absolute Batman #25

Le site Bleeding Cool s'est amusé à recenser les couvertures alternatives prévues pour le 25ème numéro d'Absolute Batman. Leur compte est arrivé à 46, mais il devrait y en avoir plus. Ce sont des retailer exclusive covers, soit des couvertures exclusives à certains distributeurs. Nous avons aussi ça en France, avec des couvertures Pulp's, Excalibur ou du collectif Comic Shops Assemble. Bref, Vous trouverez une partie de ces couvertures ci-dessous, par des auteurs aussi variés que J Scott Campbell, Ian Bertram, Dave Johnson, Marco Mastrazzo, Mark Texeira, Artgerm, Mark Brooks, Sean Galloway, Travis Mercer, Sanford Greene, Stephen Segovia, etc. Absolute Batman #25 sortira le 28 octobre.
Mark Brooks / Dave Johnson
Ian Bertram / Sean Galloway
Martin Simmonds
Ryan Benjamin
Carla Cohen
Travis Mercer
J. Scott Campbell
Mark Texeira
Stanley 'Artgerm' Lau
Sanford Greene
Stephen Segovia
Marco Mastrazzo
Maria the Wolf & Mike Spicer
Celles qui manquent sont notamment des couvertures de Tyler Kirkham, Tony Daniel, Don Aguillo et Eric Canet. En bonus, voilà une couverture rejetée (trop osé, trop violent a priori) de Dexter Soy, qu'on ne verra donc jamais en comic shop :
Et en voici d'autres, en vrac :
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