  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. Petit point sur Lanterns épisode 6
MDCU

Petit point sur Lanterns épisode 6

Par The_Crusader 26/09/2026 12:38 0
Qu'en avons-nous pensé ?

On retourne dans le présent, en 2026, avec "Bad Optics". Guy Gardner, un Hal sans anneau et une balle dans la tête, ainsi que John avec un col roulé sont à Rushville pour l'enquête de la mort de l'ancien Green Lantern. Entre des citoyens très mécontents, Sinestro qui s'échappe et une scène de funérailles très émouvante, la série a encore de quoi nous réserver des surprises.

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

The_Crusader

Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Flash

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0