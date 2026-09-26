Petit point sur Lanterns épisode 6

Qu'en avons-nous pensé ?

On retourne dans le présent, en 2026, avec "Bad Optics". Guy Gardner, un Hal sans anneau et une balle dans la tête, ainsi que John avec un col roulé sont à Rushville pour l'enquête de la mort de l'ancien Green Lantern. Entre des citoyens très mécontents, Sinestro qui s'échappe et une scène de funérailles très émouvante, la série a encore de quoi nous réserver des surprises.

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