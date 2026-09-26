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Maximum X-Men #1 dévoile 4 pages intérieures

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 26/09/2026 11:45 0
Des planches de Tony S. Daniel

Début août, Marvel annonçait la série Maximum X-Men, écrite par Christopher Yost et dessinée par Tony Daniel. Depuis le premier numéro est bien présent dans les sollicitations Marvel de décembre, et le site Bleeding Cool a pu mettre la main sur 4 de ses pages intérieures. Elles ne sont pas encore colorisées, mais donne un aperçu des dessins de Tony Daniel.

Pour rappel, voici le synopsis :

UNE TOUTE NOUVELLE SÉRIE DÉBUTE SUITE A ARMAGEDDON ! Mutants de naissance, héros par choix ! Après les événements cataclysmiques d'ARMAGEDDON, qui reste-t-il pour sauver le monde d'une menace digne des Avengers ? En l'absence des Héros les Plus Puissants de la Terre, Tornade et Wolverine rassemblent une nouvelle équipe, celle des Mutants les Plus Puissants de la Terre, pour affronter des ennemis qu'aucun héros seul ne pourrait gérer. Mais ils pourraient bien rapidement regretter cette décision, lorsque la VAGUE D'ANNIHILATION s'abat sur la Terre.

Et voici l'aperçu :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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