Un teaser de VisionQuest avec la Torche Humaine

Un rapide aperçu du héros

La série TV VisionQuest sort tout bientôt, puisqu'elle sera disponible sur Disney= le 14 octobre. Marvel propose d'ailleurs un nouveau teaser que vous trouverez ci-dessous. Et on peut voir quelques nouveautés. Nous avons en effet un premier aperçu de Jim Hammond, alias la Torche Humaine (attention, pas celle des Quatre Fantastiques, mais l'originale). L'androïde y apparaît en flammes, arborant un costume fidèle à celui des comics. On aperçoit également un mystérieux méchant aux yeux rouges. Si certains ont spéculé qu'il pourrait s'agir de la Sorcière Rouge, il s'agirait plutôt de Jocasta, l'épouse d'Ultron dans les comics.