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Le film Dynamic Duo repoussé, et quelques détails supplémentaires

Par Adrien L. Source: CBM 25/09/2026 15:44 0
Steve Buscemi rejoint le casting

Pour le moment, le film animé Dynamic Duo, mettant en scène Dick Grayson et Jason Todd, était prévu pour sortir le 30 juin 2028. Il est finalement repoussé par la Warner au 22 septembre, pour attirer le public le plus jeune dont ce sera la rentrée scolaire. En effet, le film vise le public de Spider-Verse. Mais ce changement permet aussi d'éviter la confrontation avec le film Call of Duty de Paramount Pictures.

En outre, le site Deadline confirme Mason Thames dans le rôle de Dick Grayson, Logan Kim dans celui de Jason Todd, Lee Pace en Red Hood One, et Steve Buscemi en Red Hood Two. Pour le film, Warner collabore avec les studios Swaybox. Ces derniers utilisent une technique d'animation innovante baptisée "Momo animation", qui mêle images de synthèse, éléments de stop-motion et performances en prises de vues réelles, pour créer un tout nouveau style d'animation, très différent de ce que l'on a l'habitude de voir à l'écran.

Lors du Festival international du film d'animation d'Annecy 2026, Warner avait expliqué que le film suit Jason et Dick, un duo de gamins des rues qui se surnomment eux-mêmes le "dynamic duo". Leurs chemins finissent par se séparer, Dick rejoignant Batman sous l'identité de Robin, tandis que Jason devient membre du gang des Red Hood.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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