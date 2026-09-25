  1. Accueil
  2. DC Comics
  3. Batman
  4. Une dernière bande annonce pour Clayface
Batman

Une dernière bande annonce pour Clayface

Par Adrien L. Source: CBM 25/09/2026 15:30 0
Si vous voulez en voir plus

Il y a 2 jours, nous avions un nouveau trailer, et maintenant nous avons ce qui devrait être le dernier avant la sortie du film, le Final Trailer comme disent les américains. Vous commencez à connaitre le film d'horreur basé sur le fameux Clayface, alias Gueule d'Argile, l'ennemi de Batman. Il sortira dans moins d'un mois, le 21 octobre, et vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir de nouvelles images ci-dessous :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Clayface

Clayface
Réalisateur : James Watkins
Sortie : 21/10/2026

L'ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu'un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous et n'ayant plus rien à perdre,...

La rédac vous recommande

MDCU

MODULE LISTES VF - Il est de retour

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0