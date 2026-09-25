Une dernière bande annonce pour Clayface

Si vous voulez en voir plus

Il y a 2 jours, nous avions un nouveau trailer, et maintenant nous avons ce qui devrait être le dernier avant la sortie du film, le Final Trailer comme disent les américains. Vous commencez à connaitre le film d'horreur basé sur le fameux Clayface, alias Gueule d'Argile, l'ennemi de Batman. Il sortira dans moins d'un mois, le 21 octobre, et vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir de nouvelles images ci-dessous :