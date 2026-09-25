Des détails sur les one-shots Incursions en lien avec Secret Wars

Le plus étonnant étant le X-Men ‘92 Vs. X-Men: Evolution

En août, nous vous annoncions que Marvel allait publier des one-shots en lien avec Secret Wars. Nous en savons désormais un peu plus sur chacun des 5 numéros qui vont être publiés de novembre à janvier. Chaque numéro aura le droit à 2 couvertures miroir, et vous trouverez les informations ci-dessous, notamment les univers qui s'affrontent. Le plus étonnant est à mon sens le X-Men '92, puisqu'il verra s'affronter 2 univers de dessins animés : X-Men '92 contre X-Men: Evolution !

X-Men: Incursions #1

Scénario : Alex Paknadel

Dessin : Jim Towe

Couverture : Gleb Melnikov

Sortie le 18/11

Assistez à ce qui se produit lorsque l'univers mutant de House of M entre en collision avec celui de Days of Future Past ! Dans huit heures, un seul pourra survivre, ou les deux entreront en collision et seront totalement anéantis ! Ce choix dévastateur repose entièrement entre les mains de Kate Pryde !

Spider-Man: Incursions #1

Scénario : Christos Gage

Dessin : Ron Lim

Couverture : Gleb Melnikov

Sortie le 09/12

Spider-Gwen contre Spider-Girl ! Gwen Stacy, alias Ghost-Spider, rencontre Mayday Parker, alias Spider-Girl, lorsque la Terre-65 et la Terre-982 entrent en collision ! La toile du Spider-Verse ne sera plus jamais la même !

Fantastic Four: Incursions #1

Scénario : Ethan S. Parker & Griffin Sheridan

Dessin : Paco Medina

Couverture : Paco Medina

Sortie le 23/12

Des Quatre Fantastiques dopés aux radiations gamma ? Un Bruce Banner aux pouvoirs cosmiques ? Deux Terres peuvent-elles survivre à leurs propres héros, sans même parler d'une incursion ? Lorsque le ciel vire au rouge et qu'une seconde Terre apparaît dans le ciel, le brillant scientifique Bruce Banner découvre une vérité impossible : dans seulement huit heures, deux univers entreront en collision, et les deux seront détruits. Tandis que les Quatre Fantastiques aux pouvoirs gamma affrontent une entité cosmique déchaînée, née de la mission désespérée de Banner, Reed Richards se retrouve face au seul problème que même lui ne peut résoudre. Dans les dernières heures avant l'anéantissement total, la Première Famille de Marvel parviendra-t-elle à sauver son monde... ou trouvera-t-elle le courage de lui dire adieu ?

X-Men '92: Incursions #1

Scénario : Craig Kyle & Christopher Yost

Dessin : Salva Espin

Couverture : Luciano Vecchio

Sortie le 06/01

X-Men '92 contre X-Men: Evolution ! Les X-Men des années 90 doivent sauver leur monde ! Mais peuvent-ils y parvenir si cela implique de détruire un autre monde au passage ? Surtout un monde peuplé de versions plus jeunes d'eux-mêmes, qui croient encore au rêve de Xavier ?

Avengers: Incursions #1

Scénario : Al Ewing

Dessin : Fran Mariscal Mancilla

Couverture : Francesco Mobili

Sortie le 20/01

Le meilleur de Marvel contre le pire de Marvel ! Deux Terres s'affrontent pour leur survie ! L'une est une Terre où les débuts de l'Univers Marvel ne se sont jamais achevés, où les Avengers forment encore leur line-up originel, où Spider-Man est encore lycéen. L'autre est une Terre gouvernée par Thanos et les monstrueux méchants de la Cabale. C'est l'affrontement ultime entre les meilleurs héros et les pires méchants ! Ces Avengers parviendront-ils à vaincre un groupe d'ennemis au cœur même de Secret Wars, ou étaient-ils condamnés dès le départ ?