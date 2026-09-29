Replay Twitch du 24/09 : Numéros #1 de la VO, Resident Evil, Absolute Martian Manhunter et Lanterns

Venez débattre avec nous :)

Toutes les vidéos liées à notre dernier live Twitch sont à présent disponibles :

Les numéros #1 de la VO #43 (DnX, Absolute Cassandra Cain,...)

Petit point sur Lanterns épisode 6

Notre avis sur Resident Evil (2026)

Absolute Martian Manhunter, notre avis sur le deuxième arc (Absolute Martian Manhunter #7 à #12)

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

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Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h !

Nous débuterons par notre classique Les numéros #1 de la VO. Nous aborderons Marvel version Manga, Bullseye, Cassandra Cain et DNX, entre autres. Après cela, nous donnerons notre avis sur Resident Evil. Ce nouvel opus a enfin pris une direction plus horrifique mais est-ce synonyme de qualité pour autant ? Nous verrons. Ensuite, nous donnerons notre avis sur la série Absolute Martian Manhunters. La deuxième tome arrive bientôt en France, il est donc temps de faire le point. Enfin, fans de Green Lantern oblige, nous donnerons notre avis sur le dernier épisode diffusé de la série Lanterns. Spoiler : ça défonce !

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity