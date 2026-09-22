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Déjà un trailer pour Batman: Knightfall part 2: Knightquest

Par Jeff 22/09/2026 18:14 0
Pas de temps à perdre !

Le premier film animé de la trilogie dédié à la grande saga Batman Knightfall vient tout juste de sortir. Pourtant, la team Warner Bros / DC Comics est déjà prête pour vous teaser la suite et pas avec une petite image mais bien avec un trailer. 

Voici la vidéo :

 

Quant à ceux qui ne connaitraient pas du tout ce récit, voici un résumé de ce qui vous attend dans ce deuxième opus :

Batman gît brisé, terrassé par le redoutable cerveau criminel Bane. Bruce Wayne étant paralysé de la taille aux pieds et dans l'incapacité de poursuivre sa mission sous le masque de Batman, un successeur doit être désigné pour défendre Gotham City. C'est à Jean-Paul Valley — alias Azrael — qu'il revient d'endosser le costume du Chevalier Noir. Mais ses méthodes, bien plus violentes, suffiront-elles à stopper Bane ?

Pour rappel, ce deuxième film animé n'a pas encore de date de sortie mais aux dernières nouvelles, c'est supposé être pour fin 2026.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Réalisateur : Jeff Wamester
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