[Preview] Crimes against nature #1

La preview de Crimes against nature #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Eliot Rahal et est dessiné par Mattia Monaco. C'est également ce dernier qui a signé la cover principale. Edité par Image Comics, il sortira ce mercredi 23 septembre pour 3.99$.

Début de série !

Deux meilleurs amis. Un homme et son singe contre le monde entier. Le célèbre dresseur d'animaux d'Hollywood, le docteur Kermit Groeden, et son unique client et meilleur ami, Amigo le singe, le premier gorille jamais nominé aux Oscars, sont accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Désormais, ils sont en cavale. Pour prouver leur innocence et sauver leur peau, Kermit et Amigo seront contraints de révéler leurs secrets les plus inavouables et d'affronter leur passé respectif. Leur amitié survivra-t-elle ? Une histoire de secrets, de péchés et de singes. Koko le gorille rencontre Usual Suspects et Délire Express dans cette comédie policière hollywoodienne de type « buddy movie » aux accents néo-noirs.