[Preview] That Texas Blood: Hell comes to Allison Ranch #1

Edité par Image Comics

La preview de That Texas Blood: Hell comes to Allison Ranch #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Chris Condon et est dessiné par Jacob Phillips. C'est également ce dernier qui a signé la cover principale. Edité par Image Comics, il sortira ce mercredi 23 septembre pour 4.99$.

La série plébiscitée par les fans fait son grand retour avec un nouveau premier numéro riche en contenu, idéal pour les nouveaux lecteurs !

Le 19 mars 2003, le shérif Joe Bob Coates et son adjoint Wilson Hart sont appelés au ranch Allison — le plus vaste et le plus riche des États-Unis — où des querelles familiales dégénèrent en une véritable guerre ouverte. Ce premier numéro regorgera de bonus, notamment des aperçus des coulisses, des entretiens inédits, des essais, des dessins humoristiques et bien plus encore !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :