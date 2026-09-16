Replay Twitch du 10/09 : Numéros #1 de la VO, Lanterns et le crossover Batman Bad Seeds

Venez débattre avec nous :)

Toutes les vidéos liées à notre dernier live Twitch sont à présent disponibles :

Petit point sur Lanterns épisodes 3 et 4

Les numéros #1 de la VO #42 (Superman: The Stranger, Teen Titans, Legion of Superheroes)

Nos premières impressions sur Batman Bad Seeds

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

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Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h !

Nous débuterons par notre classique Les numéros #1 de la VO. Nous aborderons La Legion des Super-héros, Doom Patrol ou encore Superman. Après cela, nous basculerons sur le crossover Batman : Bad Seeds. Qu'est-ce que c'est ? Combien de temps cela dur ? De quoi ça parle ? Et surtout... qu'est-ce que ça vaut ? Enfin, fans de Green Lantern oblige, nous donnerons notre avis sur les deux derniers épisodes diffusés de la série Lanterns. Spoiler : ça défonce !

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity