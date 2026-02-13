Le film Zatanna, trop dément pour Warner Bros ?

Selon la réalisatrice Emerald Fennell, oui !

Souvenez-vous. Avant que James Gunn et Peter Safran ne soient à la tête des Studios DC et que le DCU ne soit lancé, il y avait le DCEU. C'est là que nous trouvons tous les Man of Steel et autres Batman v Superman: Dawn of Justice. A l'époque, on parlait de bien d'autres projets dont un film Zatanna. Dans le cas de ce dernier, on était même au-delà de la simple idée puisqu'il avait déjà une réalisatrice : Emerald Fennell.

Il y a peu, cette dernière s'est exprimée sur le projet Zatanna auprès de Josh Horowitz à travers son podcast Happy Sad Confused. Selon elle, reboot de l'univers DC au cinéma ou non, le film Zatanna n'avait que très peu de chances de voir le jour. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je pense que c'était un projet complètement fou, car je traversais probablement une période difficile à ce moment-là. Je venais de terminer Promising Young Woman, et il y avait cet immense projet dans cet univers que je n'avais jamais exploré. Je me demandais : "Comment faire un film de super-héros auquel je puisse m'identifier émotionnellement ?" J'étais au bord de la dépression nerveuse. C'est donc un scénario qui reflète la détresse d'une femme en pleine crise de nerfs, je dirais. J'imagine que cela signifiait simplement qu'il s'éloignait trop du genre. C'était vraiment sombre.

La réalisatrice a également confié qu'elle ne l'a pas relu depuis très longtemps car elle le trouvait très difficile avant de faire une parenthèse sur JJ Abrams :

J'adore JJ Abrams, et il a pris un risque en me proposant ce projet. Je voulais vraiment leur offrir quelque chose d'extraordinaire, et j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir tout à fait réussi à leur fournir ce qu'ils attendaient.

Emerald Fennell a également déclaré qu'elle serait prête à tenter sa chance sur un projet comme Wonder Woman si les DC Studios la contactait.

