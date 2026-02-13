Simone Ledward Boseman explique pourquoi Chadwick Boseman (Black Panther) voulait garder sa condition secrète

Pas d'interférence dans le travail

Cela fera six ans cette année que l'acteur Chadwick Boseman, connu des lecteurs de comics pour son rôle de Black Panther, nous a quittés. Atteint d'un cancer diagnostiqué en 2016, il aura combattu durant quatre ans avant de finalement succomber à la maladie. Pourtant, sa condition n'aura été connue qu'au dernier moment du grand public. Il y a peu, la veuve de l'acteur, Simone Ledward Boseman est revenue sur cette volonté de l'acteur de garder sa condition secrète le plus longtemps possible. Voici ce qu'elle a déclaré à The Guardian :

Il ne voulait pas être traité differemment. Jamais. Beaucoup des rôles qu'il a tenu étaient si physiques, et il voulait continuer de les jouer. Il ne voulait pas être jugé par ce qu'il était en train de vivre. Il ne voulait pas que son diagnostique interfère dans le travail. Tout partage comporte ce risque, car une personne dit quelque chose, puis une autre personne dit encore quelque chose, et puis l'information se propage. Et le vent l'emportera où bon lui semble. Quand on est dans la situation de Chad, tout ce qu'on fait doit être protégé. Il faut faire très attention à qui on confie ses projets. Et si l'on aspire à des relations et des conversations profondes et significatives, on se rend vite compte que son cercle d'amis sera restreint, car il est impossible d'avoir ce genre de conversations avec beaucoup de personnes.

Concernant les personnes au courant, elles étaient bien peu nombreuses effectivement. Elle précise :

Il y avait quelques membres de ma famille et quelques amis. J'avais mon thérapeute et ma mère, et c'est tout. Le cercle s'est réduit à un point.

L'intervieweur a évoqué le discours poignant de Nakia à propos de T'Challa (décédé d'une maladie non précisée dans le MCU) à la fin de Black Panther : Wakanda Forever. A cela, elle a déclaré :

Pour tout le monde, il était le Roi et Black Panther. Mais pour moi, il était tout. Mon T'Challa. Ryan m'a justement interrogée sur cette scène. J'y ai simplement ajouté qu'elle prononçait son nom.

Pour rappel, l'acteur a obtenu son étoile dans le Walk of Fame à titre posthume en novembre dernier.