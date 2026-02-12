Twitch du 12/02 : Spider-Noir, Shadows of Tomorrow, les numéros #1 de la VO, Absolute Superman et Wonder Woman

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est aujourd'hui 20h !

Nous commencerons par notre rubrique Les numéros #1 de la VO qui nous permettra de faire le point sur les derniers lancements de séries. Nous parlerons des Quatre Fatastiques, de la Planète des Singes, de Supernatural, ou encore de The Witcher. Nous continuerons avec un petit point sur les séries Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Ensuite, nous basculerons du côté de Marvel avec la relance des titres X-Men: Shadows of Tomorrow. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les séries concernées ? Que valent-elles ? Nous étudierons tout cela ensemble. Enfin, nous terminerons avec notre avis sur les dernières photos et la bande annonce de Spider-Noir.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à tout à l'heure à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity