Nouvelles variant covers pour Superman/Spider-Man #1 (qui veut une cover Carnage Vs Jimmy Olsen ?)

Par Jeff Source: Cbm 12/02/2026 10:27
BEAUCOUP de covers !

Le prochain crossover Marvel / DC, c'est Superman/Spider-Man. Et comme pour le dernier crossover en date à savoir le Batman/Deadpool, cette sortie sera accompagnée par son lot de variant covers. Hier, de nombreuses de ces variant covers ont été dévoilées. L'occasion pour les éditeurs de mettre des duos en avant qu'ils soient logiques comme Supergirl et Spider-Gwen ou plus improbables comme Carnage... Jimmy Olsen !

Les voici :

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, le crossover Batman/Deadpool est toujours disponible chez Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

