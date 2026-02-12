Nouvelles variant covers pour Superman/Spider-Man #1 (qui veut une cover Carnage Vs Jimmy Olsen ?)

BEAUCOUP de covers !

Le prochain crossover Marvel / DC, c'est Superman/Spider-Man. Et comme pour le dernier crossover en date à savoir le Batman/Deadpool, cette sortie sera accompagnée par son lot de variant covers. Hier, de nombreuses de ces variant covers ont été dévoilées. L'occasion pour les éditeurs de mettre des duos en avant qu'ils soient logiques comme Supergirl et Spider-Gwen ou plus improbables comme Carnage... Jimmy Olsen !

Les voici :

