Ultimate Endgame #5 repoussé de six semaines

Tout comme The Ultimates #24

Petite news rapide afin de signaler que la sortie du dernier numéro de la mini-série Ultimate Endgame (Ultimate Endgame #5 donc) va être repoussée de six semaines passant du 22 avril au 3 juin. Une situation assez cocasse lorsque l'on sait que la série se targuer de se dérouler en temps réel. Dans le même ordre d'idée, The Ultimates #24 passe du 1er avril au 20 mai.

Suite logique des évènements, on peut s'attendre à ce que Finale et Impact soient également retardés...

Pour rappel, le numéro sera écrit par Deniz Camp et dessiné par Terry Dodson et Jonas Scharf. La cover principale sera de Mark Brooks tandis que les variant seront de Marcos Martin et Terry Dodson, entre autres.

Voici le synopsis :

LE POINT FINAL !

• L'univers ne tient qu'à un fil tandis que nos héros épuisés font face à leur ultime épreuve, un combat cataclysmique contre le Maker !

• Tout ce pour quoi ils se sont battus, tout ce en quoi ils croient, sera mis à l'épreuve dans ce numéro final haletant et hors format.

• Plus de retraite, plus de seconde chance.