Nouvelles images behind the scene pour Wonder Man

Curieux de voir l'envers du décor ?
Marvel
Petite news rapide afin de signaler que de nouvelles images behind the scene de Wonder Man ont été dévoilées. Curieux de voir l'envers du décor ? Vous les trouverez ci-dessous :
Step onto set with a special behind-the-scenes look at #WonderMan.— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 6, 2026
📸: @kennyjamez pic.twitter.com/cBdjMW1cwg
L'acteur Simon Williams basé à Los Angeles devient le super-héros Wonder Man. Simon doit agir dans sa vie d'acteur tout en s'aventurant dans sa vie héroïque de super-héros aux côtés de Trevor Slattery, autrefois déguisé...
