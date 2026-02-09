  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Nouvelles images behind the scene pour Wonder Man

Par Jeff Source: Cbm 09/02/2026 11:18 0
Curieux de voir l'envers du décor ?

Petite news rapide afin de signaler que de nouvelles images behind the scene de Wonder Man ont été dévoilées. Curieux de voir l'envers du décor ? Vous les trouverez ci-dessous :

 

 

  

  

 

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Wonder Man

Wonder Man
Créé par : Destin Daniel Cretton et Andrew Guest
Année : 2026

L'acteur Simon Williams basé à Los Angeles devient le super-héros Wonder Man. Simon doit agir dans sa vie d'acteur tout en s'aventurant dans sa vie héroïque de super-héros aux côtés de Trevor Slattery, autrefois déguisé...

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics Spider-Man

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0