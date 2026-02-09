Mark Ruffalo est ENFIN confirmé en Hulk dans Spider-Man: Brand New Day

Quelle surprise !

C'est le moment de faire parler votre jeu d'acteur et de faire éclater la surprise votre visage : Mark Ruffalo sera présent en Hulk dans Spider-Man: Brand New Day. Alors oui, sur ce coup-là, on frôlait le secret de polichinelle mais malgré les apparences, il n'y avait encore rien eu d'officiel jusque-là. Mais aujourd'hui, Marvel a enfin confirmé la chose. Confirmé de manière indirecte mais confirmé tout de même.

En effet, dans sa présentation de Punisher: Confederacy of Dunces, un titre prévu pour le mois de juin, l'éditeur a bien été obligé de dévoiler le synopsis du titre écrit par Garth Ennis et dessiné par John McCrea. Et le synopsis est on ne peut plus clair :

Le Punisher affronte les plus grands héros Marvel ! Jon Bernthal reprend le rôle du Punisher aux côtés de Tom Holland (Spider-Man) et Mark Ruffalo (Hulk) dans Spider-Man : Brand New Day, au cinéma le 31 juillet 2026 !

Daredevil, l'Homme sans peur. Votre sympathique Spider-Man de quartier. Et le meilleur de tous, Wolverine. Séparément, chacun d'eux a été ridiculisé par le Punisher. Mais aujourd'hui, ces trois héros s'allient pour mettre un terme définitif à la folie meurtrière de Frank Castle. Et la situation se complique encore davantage avec l'arrivée de l'Incroyable Hulk ! Mais de quel côté se rangera le géant vert ? Les jours du Punisher en tant que justicier impitoyable sont peut-être comptés, mais ne le sous-estimez pas. Après tout, c'est son histoire — et quand Garth Ennis écrit les aventures de Frank Castle, tout peut arriver !

Pour ceux qui sont intéressés par le comics en lui-même, sachez qu'il est prévu pour le 23 juin 2026 pour 17.99$. Il contiendra Punisher 2001 (#33 à #37)