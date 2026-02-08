X-Men Age of Revelation #5 (X-Men Age of Revelatio FINALE, X-Vengers, Expatriate X-Men...)

Le gros évènement de cette fin d'année 2025 du côté de Marvel, c'est Age of Revelation. L'event fera office de suite à l'event Age of Apocalypse mais sera, surtout, synonyme de chamboulement total des séries Marvel autour des mutants. Compliqué ? Pas de panique ! On va vous expliquer tout ça ! Au sommaire du jour :
- X-Men Age of Revelation #1 (titre principal)
- X-Vengers #1(tie-in)
- Undead-pool #1 (tie-in)
- Expatriate X-Men #1 (tie-in)
mais également notre verdict concernant l'event dans son ensemble !
