[Review VF] Minor Arcana tome 1 - Le Fou

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 1 de Minor Arcana. Il est écrit et dessiné par Jeff Lemire. Il est sorti le 29 janvier pour 17,50 euros. Il contient les titres US Minor Arcana #1-5.

Le tout début d'une nouvelle série signée JEFF LEMIRE (Sweet Tooth, Essex Country, Cosmic Detective) qui mêle avec brio occultisme, humour et cynisme !

Theresa, la fille d'une voyante aux pouvoirs psychiques bidons, revient sans sa ville natale pour s'occuper de sa mère malade. Mais on ne peut pas dire qu'elle le fait de bon cœur. Lorsque Theresa découvre que la magie pourrait s'avérer un peu plus réelle qu'elle le croyait au départ, elle se retrouve happée par cette ville qui a désespérément besoin de son aide...

Le titre Minor Arcana vient des arcanes mineurs, ce qui correspond dans un jeu de tarot aux cartes “normales”, par opposition aux arcanes majeurs, les atouts. Il permet donc de donner le sujet de cette nouvelle série de Lemire, où une femme revient dans sa ville natale pour aider sa mère. Cette dernière est une voyante, mais sa fille est convaincue qu’elle profite de la naïveté des gens, jusqu’à ce qu’elle fasse une expérience étrange.

Theresa, l’héroïne, est en colère. En colère de ne pas avoir vraiment de sens à sa vie, et d’en plus devoir retourner dans sa ville natale qu'elle avait juré de quitter, comme un aveu d’échec. L’écriture est bonne, avec de bons dialogues. Le début de l’histoire est très bien introduit, et on découvre des personnages bien croqués, et cette petite ville du Canada anglophone.

Le récit exploite les thèmes de la mort, de la voyance, et du réconfort qu’elle peut apporter. Le sujet peut être délicat, mais l’histoire ne prend pas de gant. Au début, les voyants sont des charlatans, ensuite, non. C’est un point de vue assez classique pour un récit fantastique, mais n’est-ce pas donner un peu trop de crédit à de possibles charlatans ? Je vous laisse juge.

Ce qui est sûr, c’est que l’écriture de Lemire est très humaine. Le cœur de la narration se trouve dans les dialogues simples, mais bien écrits, à hauteur de gens normaux. Il y a de beaux moments sincères, mais aussi des passages oniriques qui nous emportent ailleurs. Theresa teste ses dons de voyance, et ce premier tome nous laisse entr’apercevoir qu’elle a peut-être finalement trouvé un sens à sa vie.

L’histoire suit son cours, et on se laisse volontiers emporter. Le dernier chapitre apporte un changement dans la narration, et semble débuter un nouvel arc. Et on touche là peut-être la limite de ce tome qui n’est finalement qu’une grosse introduction à la série. Du coup, il n’est pas forcément évident de voir où l’auteur veut en venir. Il faudra vraiment attendre d’être plus avancé pour avoir un avis définitif sur tout ça.

Il est appréciable de revoir Lemire se lancer dans une nouvelle série sur le long terme, où il est à la fois scénariste et dessinateur, comme sur Royal City ou Sweet Tooth. Son dessin assez particulier colle très bien à l’atmosphère de l’histoire. La série fonctionne déjà grâce à son ambiance et son écriture, et on a vraiment hâte de découvrir la suite, et de mieux saisir ce que souhaite raconter l’auteur.

