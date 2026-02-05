Panini Comics annonce trois titres horrifiques pour juin et juillet 2026

Undead Iron Fist, Marvel - Black, white & Blood and guts et Marvel Zombies RED BAND

Il y a quelques heures, Panini Comics a annoncé la sortie de trois titres pour les mois de juin et juillet. Leur point commun ? L'horreur ! Les trois titres sont inédits en France.

On commence avec le titre du mois de juin : Undead Iron Fist.

LE IRON FIST SE LEVE ! Le Livre du Iron Fist déclare que chaque Iron Fist mourra à l'âge de 33 ans… mais qui a écrit cette fausse prophétie ? DANNY RAND a été tué… mais peut-on vraiment tuer un IRON FIST IMMORTEL ? Découvrez la VÉRITÉ sur l'héritage du Iron Fist alors que Danny Rand se lève à nouveau pour étouffer ceux qui menacent cet héritage… avant que le temps de Danny ne soit écoulé.

La série est sympa sans être extraordinaire non plus. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis ici.

Pour ce qui est du mois de juillet, l'éditeur proposera deux autres titres : Marvel - Black, white & Blood and guts et Marvel Zombies.

Concernant Marvel - Black, white & Blood and guts, il s'agit d'un titre basé autour de l'horreur et avec Blade, le Punisher, Loki ou le Dr Strange. Pour ce qui est des auteurs, nous retrouverons Mark Waid, Al Ewing, Garth Ennis, Javier Pulido, Luke Ross, Kev Walker ou encore G. Willow Wilson !

Enfin, Marvel Zombies qui correspond en réalité à Marvel Zombies RED BAND.

LES MORTS SE RÉVEILLENT POUR LA PREMIÈRE FOIS ! C'était le vol spatial le plus important de l'histoire de l'univers Marvel – quatre héros intrépides ont décollé vers l'inconnu et sont revenus changés, dotés de grandes capacités… et avides de chair humaine ! Retournez à la naissance d'un univers Marvel parallèle au nôtre mais plein d'horreur depuis ses débuts ! Quels héros se lèveront pour devenir les champions que nous connaissons et aimons ? Lesquels seront déchirés membre par membre ? Et lesquels dévoreront les restes ? Découvrez-le dans cette série trempée de sang !