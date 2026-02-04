  1. Accueil
Sam Raimi s'exprime sur le super-vilain qui était prévu dans son Spider-Man 4

Par Jeff Source: Cbm 04/02/2026 09:29 0
Retour en 2011 !

Avant que Sony ne parte sur autre chose, on imaginait très bien un Spider-Man 4 avec, une fois encore, Sam Raimi à la réalisation. Le film était prévu pour 2011 avec le Vautour en super-vilain. Mais était-ce le seul ? Forcément, depuis 2011, les sites internet ont eu le temps de propager pas mal de rumeurs avec, en tête, Anne Hathaway en Black Cat

Il y a peu, c'est Cinema Blend qui a eu la chance de s'approcher de Raimi pour faire le point sur ces vilains. Ainsi, il a été demandé si le réalisateur avait bien Rachel McAdams dans son viseur pour jouer une super-vilaine (ndlr : il s'agissait encore d'une autre rumeur). Voici ce qu'il a répondu :

Non. Ouais, à ma connaissance, nous n'avons jamais fait d'auditions pour une méchante. J'ai parlé à John Malkovich du rôle du Vautour, il était formidable, on s'entendait très bien. Mais le film n'a jamais abouti.

Pour résumer, une actrice en Black Cat : non. Mais John Malkovich en Vautour : oui ! Et on aurait adoré voir ça !

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

