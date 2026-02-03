Neil Gaiman (The Sandman) réfute toutes les allégations contre lui et annonce un nouveau projet

Le créateur de The Sandman a pris la parole

Cela fait deux ans maintenant que l'auteur britannique Neil Gaiman est dans la tourmente. En juillet 2024, on apprenait que deux femmes l'accusaient d'agression sexuelle. Fin août, le nombre de femmes qui se manifestaient concernant des faits similaires et pour comportements "déplacés" passaient de deux à six. De là, Disney avait décidé d'interrompre l'adaptation de son oeuvre L'étrange vie de Nobody Owens tandis que Prime Video avait, de son côté, annoncé une saison 3 composée d'un unique épisode pour l'adaptation de son oeuvre Good Omens. Enfin, après une nouvelle vague d'accusations (et les détails dévoilés qui en découlent), c'est son éditeur Dark Horse Comics qui a décidé d'annuler ses publications en cours et de suspendre leur collaboration. Pour ce qui est de Gaiman, il a gardé le silence dans un premier temps avant de réfuter les différentes agressions sexuelles.

Aujourd'hui, l'auteur a repris la parole sur les réseaux sociaux sur le sujet. Selon lui, rien n'a changé. Autrement dit : tout est totalement et purement mensonger :

J'ai constaté par moi-même combien une campagne de diffamation pouvait être efficace, alors soyons clairs : les allégations portées contre moi sont totalement et purement mensongères. Des e-mails, des SMS et des preuves vidéo les contredisent formellement. Ces allégations, surtout les plus scabreuses, ont été diffusées et amplifiées par des personnes qui semblaient bien plus intéressées par l'indignation et le clic que par la véracité des faits (qui ne l'étaient pas).

Suite à cette réponse de l'auteur, une question se pose... pourquoi maintenant ? Pourquoi remettre de "l'huile sur le feu" ? Eh bien nous avons peut-être un élément de réponse ci-dessous. En effet, Gaiman en a également profité pour annoncer qu'il travaillait sur un tout nouveau projet, le plus ambitieux depuis American Gods :

Ces dix-huit derniers mois ont été étranges, tumultueux et parfois cauchemardesques, mais j'ai suivi mon propre conseil (quand les choses se compliquent, il faut créer) et, une fois mon travail à la télévision terminé, je suis retourné à une autre activité que j'aime encore plus : l'écriture. Je pensais que ce serait un projet assez court au départ, mais il semble bien que ce soit le plus ambitieux que j'aie réalisé depuis American Gods. Il est déjà bien plus long que The Ocean at the End of the Lane, et il est à peine terminé. Et je consacre la moitié de chaque mois à être papa à plein temps, ce qui reste ce qu'il y a de mieux dans ma vie.

Pour rappel, le procès pour agression sexuelle contre Neil Gaiman avait été rejeté en octobre dernier. La raison en est plutôt simple, le tribunal américain s'est dit non compétent pour traiter l'affaire. Pour les intéressés, vous trouverez toutes les informations ici.